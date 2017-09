Tempestade Harvey provoca estragos avaliados em 105 milhões de euros

Os estragos causados pela tempestade Harvey no Texas representam um custo de 105 mil milhões de euros. A estimativa foi feita pelas autoridades do estado norte-americano, um dos mais ricos do país.

A Casa Branca vai pedir ao congresso norte-americano um envelope inicial de cinco mil milhões de euros para ajudar o Texas.

O furacão Harvey foi um dos mais violentos dos últimos cinquenta anos. Os prejuízos vão ter um impacto nacional. O Texas é o centro da indústria petrolífera dos Estados Unidos e representa 15% da capacidade de refinação do país.

O preço do combustível deverá subir nas próximas semanas.

“Temos dez refinarias que estão fechados ou a produzir menos. É uma redução significativa. Perdemos 1/3 da nossa capacidade de refinação. Podemos esperar um aumento do preço da gasolina de 20 a 40 cêntimos por galão, nas próximas semanas”, afirmou Stephen Schork, analista do grupo The Schork.

O banco Goldman Sachs estima que os custos associados ao furacão Harvey poderão retirar 0,2 pontos percentuais à taxa de crescimento do PIB norte-americano, no terceiro trimestre de 2017