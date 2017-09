Mistério resolvido: Netflix explica porque sugere filmes e séries aparentemente sem nexo

4/09/2017 04:51 - Modificado em 4/09/2017 04:51

Boa parte dos assinantes da Netflix já se questionou sobre qual o método usado pela empresa para sugerir filmes e séries, já que eles parecem não ter nexo. Se você está entre eles, saiba que a companhia deu uma explicação para o tema: as recomendações não são baseadas no gênero do título. O algoritmo do sistema observa personagens parecidos, enredos e até mesmo atores e diretores que apareceram nos programas assistidos recentemente.

Para tornar a explicação mais simples, a Netflix utilizou como exemplo os heróis da sua mais recente série da Marvel: “Os Defensores”. Sendo assim, aqueles que curtem temas que envolvem anti-heróis e ambiguidade moral como visto em “House of Cards”, “Breaking Bad” e “Bloodline” tiveram contato com “Demolidor”. Já quem gosta de um humor inteligente e curtiu “Jessica Jones” recebeu indicações de “Orange is the New Black”, “Master of None” e “Friends”.

As séries que expõem o lado sombrio da sociedade levam os espectadores até “Luke Cage”. Nesse caso, os títulos sugeridos para os usuários são “Black Mirror”, “Narcos” e “The Walking Dead”. E mais: histórias ousadas sobre amadurecimento como “Love”, “Shameless” e “13 Reasons Why” são ideais para os fãs de “Punho de Ferro”.