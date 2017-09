Inventaram um Photoshop para voz – e isso é perigoso

4/09/2017 04:48 - Modificado em 4/09/2017 04:48

O software se chama Voco, foi desenvolvido pela Adobe (a mesma criadora do Photoshop) e permite manipular gravações de voz com uma precisão inédita, inclusive criando frases que a pessoa não disse.

Na demonstração do app, um técnico forjou uma gravação em que um homem dizia “eu beijei a Jordan três vezes” (sugerindo uma confissão de adultério).

Bastou digitar isso no painel do Voco, que reagrupa e emenda fonemas de modo a criar palavras – para manipular a fala de uma pessoa, o software primeiro tem de ser alimentado com 20 minutos de gravações dela.

A manipulação fica perfeita e é indetectável, inclusive por peritos. Isso gerou preocupação nos EUA, já que o software poderia ser usado para forjar declarações.

A Adobe diz que o Voco é só um protótipo, e não será lançado.