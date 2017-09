instagram confirma que 6 milhões de contas foram invadidas

4/09/2017 04:46 - Modificado em 4/09/2017 04:46

Uma vulnerabilidade do Instagram permitiu que hackers invadissem diversos perfis do aplicativo, acessando contatos telefônicos e e-mails. O ataque afetou inclusive páginas de celebridades, artistas e personagens ilustres do esporte. Embora a invasão tenha ocorrido no dia 29 de agosto, a rede social só confirmou neste sábado (2) que 6 milhões de contas foram invadidas.

“Rapidamente corrigimos o erro e estamos vendo este assunto junto com polícia”, disse o diretor técnico Mike Krieger no blog oficial do Instagram.

De acordo com o jornal ‘Clarín’, a lista de famosos que foram afetados pelo ciberataque conta com Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna, Emilia Clarke, Emma Watson, Neymar, Ronaldinho, entre outros.