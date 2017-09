Festival Morna Jazz homenageia Onésimo Silveira

4/09/2017 04:44 - Modificado em 4/09/2017 04:44

O diploma foi entregue, na tarde de ontem, na abertura oficial do evento que decorre durante este mês de Setembro, em Ribeira Bote.

O palco da cerimónia foi a Praça Padre Felipe, à entrada da Zona Libertada.

Ausente no exterior, Onésimo Silveira fez-se representar pela filha Eufémia Neves Silveira, que não prestou declarações.

Hirondia Lima, em representação do Presidente da Associação Morna Jazz, Manú Cabral, justificou assim a homenagem ao ribeirabotense Onésimo Silveira: “é uma figura incontornável no mundo das letras e também pela sua acção social”.

A abertura oficial da 5ª edição do Morna Jazz World Music Festival, foi animada pelos grupos de dança Sorriso de Criança e Estrelas de Cabo Verde.

A programação de Setembro, mês da Ribeira Bote, tem como grande atração o Festival Morna Jazz World Music que acontece nos dias 22 e 23, mas o desporto, a solidariedade e a formação pessoal e social não são descorados.

Este domingo, no Polivalente da Ribeira Bote, terá continuidade o torneio de futebolim sub 15, competição que começou ontem, depois do término do torneio sub-13 que decorreu de 26 a 31 de Agosto.

Inforpress