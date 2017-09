Soulj: Aposta numa carreira a solo

4/09/2017 04:42 - Modificado em 4/09/2017 04:42

Soulj, rapper mindelense pertencente ao grupo Rap Soulj, apresenta ao público o seu primeiro trabalho a solo, intitulado “DeDiKaSOM”. Um trabalho que está disponível ao público desde o mês de Maio. “A ideia do projecto surgiu depois de um longo processo de reflexão, onde decidi avançar com um projecto a solo. A ideia passava por retratar algumas histórias baseadas em factos reais para além de histórias na primeira pessoa”.

Com esta perspectiva em mente, a intenção deste trabalho, segundo o rapper, “é fazer com que a sua música fale por aqueles que não conseguem ou têm medo de falar”. Isto, além de “mostrar o quanto foi difícil chegar até aqui quando muitos não acreditaram nas minhas capacidades”.

O título do trabalho é uma palavra que resultou da junção de dois nomes que ressaltam a intenção e a perspectiva do artista neste trabalho. “Optei pelo nome DeDiKaSOM porque queria fazer uma junção de dois nomes, dedicação e som. Então, optei por algo diferente e chamativo ao mesmo tempo. Retirei a terminação “ção” da palavra ‘dedicação’ e adicionei ‘som’, com o resultado final de dedicar cada música ao meu público.

O trabalho está disponível online. Agora, o artista trabalha na preparação do show de lançamento. O feedback também tem sido bom, como revela. “O trabalho está a ser muito positivo. Muitas palavras de feedback positivo chegaram até mim, tanto nas redes sociais como nas ruas por onde passo. Mas estou com os pés bem assentos na terra”.

O trabalho, segundo Soulj, abarca vários temas de forma a abranger todas as faixas etárias. “A música que fiz para homenagear os meus pais teve um sentimento especial”, revela.

Dentro do trabalho podem-se ouvir as participações de BangStar, Simon, Kiddye Bonz, Loyal, Rony e Ricky ,Kley, DNA, Hilário Silva, entre outros.

A aposta numa carreira a solo é levada a sério por Soulj. “Bom, como tudo na vida exige esforço e dedicação, estou a lutar mesmo sabendo das dificuldades que vou encontrando pelo caminho. Mas nunca desistindo do meu objectivo e, em particular, está a ser uma experiência muito boa”.