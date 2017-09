Assaltantes levam equipamentos do Posto de Informação Turística de Assomada

A Polícia Judiciária, juntamente com a Polícia Nacional, investiga o assalto ao Posto de Informação Turística na cidade de Assomada.

Foram vários os produtos roubados no Posto de Informação Turística. Objectos como extensão eléctrica, bebidas alcoólicas, auscultadores, telemóveis, CD e DVD foram levados pelos assaltantes.

Conforme apurou o NN, os vândalos partiram a janela da casa de banho facilitando assim o acesso ao local que deixaram completamente vandalizado. As autoridades policiais estão na mira dos meliantes.

O Vereador da Economia Local e Inovação, Péricles Brito, assegura que os materiais roubados deixam muita falta e que os mesmos foram conseguidos com bastante esforço, pelo que apela por justiça e pelo apoio dos santacatarineses no sentido de ajudarem na protecção do espaço inaugurado há menos de um mês.

O mesmo avança que a edilidade vai fazer um esforço para reforçar a segurança do local.