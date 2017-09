Post : Lixo , Lixo !!!!!

4/09/2017 04:33 - Modificado em 4/09/2017 04:33

A entrada do Maderalzinho surge a cena que a foto documenta : uma lixeira . Como é possível em plena cidade do Mindelo criar uma lixeira junto de residências e pior : nas traseiras de uma escola com cerca de 3 mil alunos . Mas ainda pior do que criar uma lixeira nessas condições é o facto do o lixo não ser recolhido, Assim fica a lixeira , lixo , o cheiro “maf” e os cães vadios que agradecem.