Candidatos a inspectores estagiários da PJ pedem anulação dos resultados dos teste psicotécnico

4/09/2017 04:18 - Modificado em 4/09/2017 04:18

Cinquenta concorrentes que participaram do concurso para recrutamento inspectores estagiários da PJ estão revoltados com a forma como os testes psicotécnicos foram avaliados . Neste sentido enviaram ao Presidente do Júri do referido concurso a nota que transmitimos na íntegra

No âmbito do concurso para recrutamento dos 50 inspetores estagiários da PJ, foi realizado o teste psicotécnico no dia 29 de Agosto do corrente ano, em São Vicente, de acordo com o 6.1 d), do regulamento do concurso em vigor. Nós os candidatos e signatários dessa reclamação, inconformados com o resultado do teste psicotécnico publicado na data supra citado, viemos por essa via, expor e reclamar da avaliação: