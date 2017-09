PJ incinera cocaína aprendida na “operação zorro”

1/09/2017 13:22 - Modificado em 1/09/2017 13:23

A Polícia Judiciária incinerou a droga apreendida na “operação zorro”, que resultou na apreensão de mil cento e cinquenta e sete quilos de cocaína “com elevado grau de pureza”. A queima aconteceu no perímetro do centro de instrução militar de Morro Branco e foi acompanhada por três magistrados, e com um apertado sistema de segurança que incluiu PJ, Policia Nacional e militares.