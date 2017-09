Mindelact adiado para Novembro

1/09/2017 02:39 - Modificado em 1/09/2017 02:39

Mindelact pretende resgatar o público que perdeu nos últimos anos. Uma das estratégias da direcção foi adiar o festival que acontece anualmente em Setembro para o mês de Novembro.

Segundo o director do Mindelac, João Branco, a decisão tem a ver com diversas razões, sobretudo, com o facto do festival ser realizado na época das chuvas o que tem impedido a participação do público.

O início do ano lectivo nesta data também tem condicionado o evento teatral. Tendo em conta que as famílias e as escolas representam uma componente importante, a direcção acredita que a decisão de adiar o festival poderá vir a aumentar o público.

Para João Branco, o Mindelact tem vindo a perder público. “A cidade começou a desligar-se um pouco do festival”, daí a necessidade de fazer algo para devolver o festival ao público mindelense.

Tal mudança será um dos desafios para a direcção que considera necessário “ter a coragem de mudar”. Revela que o trabalho tem vindo a ser feito desde Outubro do ano passado, na tentativa de trazer o festival de volta.

Este ano, o Mindelact acolhe cento e vinte artistas, cerca de cinquenta espectáculos com a participação de doze países e quatro continentes.