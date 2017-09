Alcoolismo: Ivanildo chama a atenção sobre o problema através de uma curta-metragem

O alcoolismo tem sido um dos problemas sociais que têm preocupado as autoridades e a sociedade civil. Ivanildo da Luz tem sido um dos escritores na ilha de São Vicente que tem abordado o tema. No seu último livro, “São Vicente na perdição”, o autor retratou o tema fazendo a ponte com o suicídio.

Ivanildo da Luz demonstra-se preocupado com o tema, uma vez que é também um problema que afecta a sua própria vida assim como a de alguns colegas. E na tentativa de chamar a atenção para a questão e dos males que traz, aventura-se agora na produção de uma curta-metragem tendo como base o alcoolismo e os seus males.

“Quero mostrar a realidade que é o alcoolismo, das pessoas que sofrem por causa do álcool”. E relembra-se de amigos que vivem na situação e de amigos que já faleceram devido ao vício do álcool.

“O bêbado” é a sua nova produção, juntamente com Nelson Custódio e Airton da Luz. Nesta curta, faz uma homenagem a um amigo falecido devido ao álcool. A história da vida vivida por Airton da Luz que não consegue viver sem beber. Em forma de poesia, faz uma ponte entre a realidade que vive e o pesadelo que é a bebida, ao mesmo tempo que relembra os que partiram pelo mesmo problema.

A produção já está concluída. O próximo objectivo para o autor, é a participação no Cine Plateau que acontece na cidade da Praia. Uma oportunidade que quer utilizar para passar uma mensagem de não ao álcool, ao mesmo tempo que traz à tona os seus malefícios.

A expectativa é grande por parte de Ivanildo em conseguir participar. “Estamos em fase de inscrição”, como revela, mas com grande expectativa em levar a obra a um público maior de forma que os que assistirem à curta possam ter uma ideia clara da vida dos que dependem da bebida para encarar o dia-a-dia.