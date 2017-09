ARE: Gás butano com maior aumento

1/09/2017 02:30 - Modificado em 1/09/2017 02:30

A Agência de Regulação Económica estabelece novos preços máximos dos combustíveis e a partir de sexta-feira, 1 de Setembro, os preços vão sofrer aumentos. A nova tabela vai vigorar até ao dia 30 de Setembro, altura em que a ARE fará a actualização da tabela dos preços.

Como a ARE informa, o preço da gasolina passa a ser de 113,00 ECV/L; o gasóleo normal passa a custar 86,20 ECV/L. Enquanto isso, o gasóleo para electricidade, 71,00 ECV/L e o Petróleo, 73,80 ECV/L.

Aumenta também o preço das garrafas de gás butano. O butano passou a ser vendido a granel por 126,20 ECV/L, sendo que as garrafas de 3 Kg passaram a custar 360,00 ECV; as de 6kg, 757,00 ECV; as de 12,5 kg, 1.577,00 ECV/e as de 55 kg, 6.940,00 ECV.

Em termos percentuais, no mercado nacional, o gasóleo normal, gasóleo para electricidade e o gasóleo marinho, aumentarem 2,62%, 3,20% e 3,29%, respectivamente; a gasolina 3,10%, o petróleo 1,51%, o fuel 380 e o fuel 180, 1,51% e 1,64%, respectivamente, e o preço do butano registou um aumento mais expressivo de 9,08%.

“De acordo com os preços dos combustíveis nos mercados internacionais publicados no Platts European Market Scan e LPGasWire, cotados em USD/ton que registaram uma subida generalizada durante o mês de Agosto, o destaque vai para o butano que registou um aumento considerável, com repercussão no mercado nacional”, é a justificação da ARE para o aumento dos preços dos combustíveis e do butano.

Tabela completa