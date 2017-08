Operação da PN e PJ resulta na prisão dos suspeitos de assalto a uma funcionária da CAVIBEL

31/08/2017 01:52 - Modificado em 31/08/2017 01:52

Cerca de cinquenta polícias do Corpo de Intervenção, BAC, Piquete e inspetores da PJ participaram numa operação, realizada ontem, que culminou com a detenção de indivíduos suspeitos de terem assaltado uma funcionária da CAVIBEL.

Os policiais centram as buscas em três zonas da periferia de Mindelo e durante toda a manhã fizeram buscas para encontrar os dois indivíduos suspeitos do assalto a mão armada onde levaram cerca de 1 300 contos. O Ministério Público com base nos indícios apresentados pela investigação já tinha emitido um mando de captura para desses dois indivíduos.

Os suspeitos foram ontem interrogados nas instalações da PJ e hoje vão ser apresentados ao