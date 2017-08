Queima dos 1 150 quilos de cocaína : autoridades policiais á espera da ordem do juiz

31/08/2017 01:49 - Modificado em 31/08/2017 01:49

As forças de segurança estão á espera da ordem do juiz para incinerar os 1 150 quilos de cocaína que foram apreendidos na quinta-feira num iate atracado na ilha de São Vicente e deteve os quatro homens. A guarda dessa quantidade de droga representa para as forças de segurança a mobilização de efectivos e equipamentos para garantir a guarda. O NN sabe que o exército foi chamado para reforçar a segurança mobilizando homens e armamento. Nas apreensões anteriores, 1990 com 500 quilos de, e 2013 com 538 quilos de cocaína a queima aconteceu de forma célere e bem organizada. Por isso já existe alguma experiência em lidar com este tipo de situações, mas o descanso só chega depois da queima da cocaína apreendida