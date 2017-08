O mistério do carro roubado que nunca apareceu

31/08/2017 01:47 - Modificado em 31/08/2017 01:47

Desde Dezembro que o um carro de marca Chevrolet foi roubado em São Vicente em frente da casa da proprietária. Desde então, não houve qualquer notícia sobre o paradeiro do carro. Um caso que tem deixado a proprietária revoltada e que não quer deixar passar em branco. “A nossa ilha é pequena para ninguém saber nada. Preciso de saber se está fechado nalgum lugar ou algo do tipo”. É que desde então, nem sinais, nem notícias de que alguém o viu. Simplesmente desapareceu.

“Durante duas semanas ainda se pensou na hipótese de que seriam bandidos, porque os bandidos apanham os carros e largam-nos em qualquer lugar”. O facto do carro não ter aparecido, começa a alimentar outras suspeitas, suspeitas que a proprietária afirma estar certa em cerca de noventa e cinco por cento.

Depois do roubo do carro relembra que foi à Polícia que acompanhou o caso, mas, depois, não puderam fazer muita coisa, como afirma, pelo facto de não ter provas mas apenas suspeitas de quem roubou o carro que, no caso, teria sido o ex-marido. “Hoje tenho as minhas suspeitas mas não tenho como provar. Ainda não fizemos as partilhas. Fomos casados e não fizemos as partilhas e ele nunca exigiu nada. Nunca criou pressão e é isto que me tem revoltada, é isto que quero saber”.

Diz estar revoltada e numa situação em que necessita do carro, pelo menos para resolver o caso. O Tribunal acompanhou a situação e, como avança a vítima, não podem fazer mais nada porque não existem provas do paradeiro da viatura.

“Em Junho fui descartada porque não funcionam com suspeitas, mas como posso ter provas sem a ajuda da justiça?”.

A falta de provas para fundamentar as suspeitas tem sido a dificuldade encontrada para reaver o carro. A justiça fez o seu trabalho, como afirma, avançando que lhe foi dito que sem provas “era só gastar papel”.