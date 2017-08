José Carlos : “ Mindelo precisa um novo plano sanitário para resolver o problema dos esgotos “

No balanço feito da queda das chuvas em São Vicente, o Vereador José Carlos da Luz, em entrevista à RCV, revela que a edilidade esteve durante todo o dia no trabalho atendendo às situações que foram surgindo. A situação mais grave foi a queda de um tecto, como revelou.

A questão dos esgotos tem tido alguma atenção desde a queda da primeira vaga de chuva. A cidade do Mindelo lidou com a situação da abertura dos esgotos em várias zonas com pessoas reclamando do mau cheiro e da água suja que inundava várias ruas e zonas.

Em entrevista, a Vereadora do Saneamento revelou que a CMSV tinha feito de tudo para dar resposta à situação, visto que um carro estava avariado e que os problemas tinham de ser resolvidos manualmente.

O Vereador afirma que estão “a trabalhar para diminuir o problema”.

Para José Carlos, a ilha precisa de “um novo plano sanitário para resolver este problema de uma vez por todas. A cidade foi crescendo e não se fizeram investimentos”. A fragilidade da rede de esgotos é assumida pela edilidade e é uma situação recorrente. Neste sentido, o Vereador clama por investimentos para resolver o problema da rede e, assim, evitar situações do género na época das chuvas.