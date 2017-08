Agricultura – Lagarto do cartucho pode comprometer a cultura do milho este ano

30/08/2017 01:18 - Modificado em 30/08/2017 01:18

As precipitações registadas no inicio desta semana em praticamente todos as localidades cultiváveis do território nacional, renovaram as esperanças dos homens do campo, ao mesmo tempo que, aumenta a preocupação destes em relação às pragas, e este ano com uma grande ameaça que rapidamente está a atingir as ilhas agrícolas. O Lagarto-do-cartucho do milho, cientificamente chamado de Spodoptera Frugiperda.

Para combater esta praga, o Governo já tem garantido o apoio da FAO, para a disponibilização de especialistas que vão ajudar na definição de medidas muito concretas, tendo em conta que é uma novidade aqui no pais, aliás em toda a costa ocidental africana.

No próprio continente esta situação não tem mais que dois anos, a praga foi introduzida a partir das Américas, mais concretamente a América latina – há muito deste inseto no Brasil -, o Ministro da Agricultura e Ambiente já disse que “vamos ter que aprender a lidar com isso, não se vai provavelmente atacar com pesticidas, vamos ter que encontrar formas mais integradas de combater esta praga”.

Com isto, o Ministro da indicações claras de estar a seguir os recentes estudos, que apontam para o desenvolvimento da resistência do Lagarto-do cartucho do milho à insecticidas, o que tem trazido preocupações.

Alternativas, como o controlo biológico, começam então a ser procuradas. Na cultura do milho é bem conhecida pelos pesquisadores e até por alguns agricultores, a presença de um inimigo natural eficiente da lagarta-do-cartucho do milho.

É a Doru luteipes, vulgarmente conhecida como “tesourinha”, que é uma espécie predadora que vem sendo utilizada por agricultores em alguns países.

Especialistas dizem que se esta espécie de “tesourinha” estiver presente em pelo menos 70% das plantas de uma plantação, já seria o suficiente para diminuir com a praga à um nível que deixaria de dar prejuízos ao agricultor.

Carlos Flôr