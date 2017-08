PN : A não nomeação das chefias condiciona desempenho das forças operacionais

30/08/2017 01:05 - Modificado em 30/08/2017 01:05

As forças operacionais , BAC , CI , e o serviço de piquete em São Vicente estão sem chefia nomeada . A saída de Orlanda Èvora , que comandava as forças operacionais , deixou um vazio no comando dessas forças um vez que o substituto ainda não foi nomeado . Esta situação está a criar “ um desconforto junto dos operacionais que querem a nomeação de um chefe o mais rápido possível “. O lugar de comandante das forças operacionais está a ser ocupado interinamente . O serviço de Piquete está sem chefia e esta “ indefinição está a ter reflexos no desempenho dos elementos do Corpo de Intervenção , da Brigada Anti- crime e do Piquete . E para oficias da PN , que respeitamos o anonimato , está situação acontece num “ momento em São Vicente assisti a um aumento de assaltos a residências , assaltos a taxistas, assaltos a mão armada . E determinada zonas que estavam sob o controlo da PN voltaram a ser dominadas pelos meliantes como é o caso da Ruas das Calceteiros e Carreira de Tiro , roubos frequentes a residências , Impena aumento de caçobody e Fonte Francês.

No inicio do mês de Julho o NN noticiou que “ já estão decididas as mexidas no comando da Policia Nacional em São Vicente . O comandante Regional, Alcides da Luz, deve ir para a reforma por ter atingindo a idade. Orlando Évora, comandante das forças operacionais , BAC ,BIC, CI , já está de malas feitas para a ilha do Sal para onde foi transferido “. O problema «e que vazio deixado pelo , comandante das forças operacionais deveria ter sido preenchido imediatamente e não foi.