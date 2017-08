Campinho: Moradores exigem solução para escoamento da água das chuvas

30/08/2017 01:01 - Modificado em 30/08/2017 01:01

Os moradores da zona de Campinho, rua dois atrás do posto da Shell, reclamam do escoamento da água das chuvas. Em conversa com alguns moradores da zona, Dona Fernanda, Dona Dilma e Maria Evangelista, os mesmos revelam que a situação tem sido difícil nesta época do ano.

Os moradores reclamam do defeito no sistema de escoamento da água que se processa de forma lenta fazendo com que a água se acumule de tal forma que chega a atingir cerca de um metro de altura e começa a entrar dentro das casas.

O sistema de escoamento da água é feito por um buraco ao lado da estrada mas, segundo os moradores, não tem surtido efeito “desde que foram feitas as obras”.

Depois das obras, o sistema não foi o mesmo, pois o buraco por onde escoava a água ficou pequeno e com o caudal de água vindo das zonas e ruas mais acima, o sistema ficou lento causando inundações.

“Já fomos à CMSV”, revela Dilma. E Maria Evangelista acrescenta que o edil esteve no local para averiguar a situação, mas que ainda não viram a situação resolvida. Situação que fica mais difícil, como revela, com a abertura do esgoto.

“Todos os anos é a mesma coisa. Tive de colocar uma protecção na porta para que a água não entrasse”, afirma Maria Evangelista, enquanto os vizinhos contam a história de quando foram socorrer a vizinha quando a casa estava inundada. Situação que esperam não se ver repetida, mesmo sem que a situação pareça ter um final imediato.

“A solução seria aumentar a via por onde se dá o escoamento para que não se volte a verificar a situação de acumulação da água”.

Os moradores dessa rua estão dispostos a tudo para que a situação seja resolvida, nem que seja protestar e demonstrar o desagrado perante a situação vivida.