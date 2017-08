“As bondosas, afronta na casa de mort” estreia este sábado no Alaim

29/08/2017 03:01 - Modificado em 29/08/2017 03:03

A Companhia de teatro ‘50 pessoas’ assinala o seu terceiro aniversário com a estreia da peça satírica “As bondosas, afronta na casa de mort” na Academia de Artes do Mindelo Alaim.

Formada por vinte e cinco elementos, a companhia de teatro mindelense, que completa o seu terceiro aniversário, pretende hoje apostar na qualidade.

A peça que será apresentada no Alaim nos dias 2 e 3 de Setembro, retrata valores enraizados no inconsciente humano e o comportamento hipócrita no convívio social, explica o Presidente da Companhia, Yanick Fortes

O mesmo avança que a peça “As bondosas, afronta na casa de mort” é uma história satirizada de três carpideiras interpretadas por três actores Yanik Fortes, Elton e Amílcar acompanhados pelo pianista Mário Soares.

A comédia popular verte sobre três mulheres que não casaram nem tiveram filhos e que criticam a vida de outras pessoas embora passem a imagem de boas pessoas.