Marcos Soares garante que futebolistas estão com espírito de conquista

29/08/2017 02:58 - Modificado em 29/08/2017 02:58

O capitão da selecção cabo-verdiana de futebol, Marcos Soares, garantiu hoje que os jogadores estão com o “espírito de conquista”, no sentido de voltar às vitórias nos jogos em casa.

Em declarações à Inforpress, antes do primeiro treino para o duplo confronto com a África do Sul, a contar para a qualificação para o Mundial da Rússia, Marcos Soares considerou que é importante ganhar esses dois jogos para entrar na discussão de apuramento para o Mundial.

“Ainda não pontuamos no grupo e o primeiro, que é nosso adversário, tem quatro pontos, por isso esse jogo é muito importante para as aspirações de Cabo Verde”, explicou Marcos Soares.

Neste sentido apelou aos adeptos cabo-verdianos para esquecerem a “má fase da selecção” e “outras polémicas” e começarem a apoiar a selecção porque “todos estão a lutar por uma causa, que é Cabo Verde”.

A selecção de Cabo Verde fez esta tarde o seu primeiro treino, no Estádio Nacional, e contou com a participação de 12 dos 23 jogadores convocados pelo seleccionador nacional, mais Killy, Blessed, Admar e Bada, jogadores que estão na equipa B a preparar a participação de Cabo Verde na Taça das Nações da União das Federações Oeste Africana (UFOA).

Parta esta noite aguarda-se a chegada de mais oito jogadores, à excepção do médio Platini, que só deverá chegar a Cabo Verde na noite de terça-feira.

O jogo Cabo Verde x África do Sul realiza-se às 17:30 desta sexta-feira e vai ser dirigido por uma equipa de arbitragem chefiada pelo argelino Abid Charef Mehdi.

Burkina Faso e África do Sul lideram o Grupo D de qualificação Africana para Mundial’2018, com quatro pontos cada, seguido do Senegal com três, ao passo que Cabo Verde ainda não pontuou ao somar derrotas nas duas primeiras partidas.