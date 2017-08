Ministro da Economia e Emprego em Kigali

O Ministro da Economia e Emprego, José da Silva Gonçalves, encontra-se na capital ruandesa onde participa na 41ª Conferência Mundial do Turismo.

A 41ª Conferência Mundial do Turismo que decorre até ao dia 31 de Agosto, teve lugar esta segunda-feira, 28, em Kigali, Ruanda, reunindo companhias aéreas, operadores turísticos e agentes de viagens, especialistas em turismo, hoteleiros, investidores e funcionários de todo o mundo.

A ideia do encontro foi discutir estratégias e práticas para impulsionar o turismo como motor para o crescimento económico e a criação de emprego, através de modelos de negócio inovadores, novas tecnologias e parcerias estratégicas no continente africano e no mundo, para além de compartilhar experiências e novos mercados de turismo. O governante cabo-verdiano José Gonçalves deverá, esta terça-feira, 31, presidir uma palestra.