POST : Ué, joga-se o campeonato da chave. Nem tou aí. Para mim não há campeão.

29/08/2017 02:56 - Modificado em 29/08/2017 10:57

“Ué, joga-se o campeonato da chave. Nem tou aí. Para mim não há campeão.” Albertino Martins 27/8 às 18:59

Um post elucidativo que traduz o que pensamos ; quem valoriza uma final de um campeonato nacional quando um dos finalistas chega lá porque a meia final não foi jogada porque se escondeu as chaves do campo onde se deveria realizar o jogo ? Quem valoriza uma final de um campeonato nacional quando se jogou duas primeira mão e só um segunda mão de uma meia final ? Quem valoriza uma final de um campeonato nacional quando o estádio onde se devia realizar a primeira mão da meia –final não recebeu o jogo porque as chaves não apareceram e o esse estádio não foi interditado ? Quem leva a sério um campeonato destes ?

Noticias do Norte