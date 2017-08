Tráfico de droga: Dois dos suspeitos em prisão preventiva

28/08/2017 10:51 - Modificado em 28/08/2017 10:51

Dois dos quatros suspeitos surpreendidos na posse de droga 1157 quilos de cocaína no Porto Grande do Mindelo já estão em prisão preventiva. O Tribunal da Comarca de São Vicente ouviu na passada sexta-feira em primeiro interrogatório os quatros elementos da tripulação do Iate Rich Harvest que na passada segunda-feira dia 21 desembarcaram em São Vicente com mais de uma tonelada de droga.

Na sala de audiência do 1º Juiz, dois dos quatro elementos da tripulação foram conduzidos a Cadeia de Ribeirinha onda vão aguardar pelo julgamento. Outros dois

ficaram sob Termo de Identidade e Residência e impedidos de saírem do país. A operação no cais do Porto Grande desencadeada pela polícia científica culminou na

apreensão de 1.157 quilos de cocaína. A droga estava dissimulada em pacotes distribuídos na estrutura da embarcação e tinha como destino a América do Sul.

Apesar das dificuldades em encontrar os documentos de registo da embarcação, a PJ conseguiu obter os documentos que vão facilitar revistar o percurso do iate de 22

metros de cumprimento fez desde do ano passado quando esteve me Mindelo.