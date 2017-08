Mayweather bateu McGregor e quebrou recordes milionários

Mas o antigo canalizador de Dublin, de 29 anos, acabaria por ceder gradualmente, ao cansaço e ao boxe experiente do adversário. ‘Money’ tomou conta do combate e o seu ascendente foi notório a partir do sexto assalto, quando a maioria dos golpes começaram a atingir a cara de McGregor. A vitória chegou ao décimo ‘round’, por KO técnico, após um par de violentos ganchos de esquerda.