Paris Hilton constrói mansão de dois andares para cães

28/08/2017 07:15 - Modificado em 28/08/2017 07:15

Paris Hilton, conhecida pela ostenticidade, mandou construir uma mansão de luxo para os cães. Com dois andares, ar condicionado, aquecimento e móveis requintados, a DJ americana ofereceu aos sete amigos de quatro patas um novo espaço para viverem. A nova empreitada da socialite norte-americana fez soar uma enorme discussão nas redes sociais. Vários internautas acusaram Paris Hilton de “futilidade” e de não usar o dinheiro para ajudar os sem-abrigo. Mas também houve quem saísse em defesa de Paris Hilton, dizendo que ela podia fazer o que quisesse com o dinheiro. Em 2016, a DJ chegou a gastar cerca de 2500 euros na compra de Chihuahua. No Twitter, a socialite mostrou o novo lar dos animais.