13º EPISÓDIO DA SÉRIE: DESVENDADO O 1.º PROCESSO CONTRA A CRASDT.

28/08/2017 07:03 - Modificado em 28/08/2017 07:03

Neste vídeo, explica-se como é que surgiram os muitos Falsos Boatos, amplamente divulgados por toda a sociedade cabo-verdiana, de que o Inácio Cunha sempre maltratou, mandou açoitar e mandou dar fome, às crianças do Orfanato da CRASDT.

Maldades antigas, e muito divulgadas ao longo dos anos, tanto nas ruas, como pelas casas e através dos meios de comunicação social, primeiro de forma mais individualista, depois de forma já algo colectiva e por fim de maneira já bastante organizada e malévola, pelo Ministério de Iniquidade, na CRASDT.

Aqui se explicam, com grande detalhe, como eram organizados e depois divulgados tais Falsos Boatos ao longo do tempo, e mais uma vez se revelam grandes organizadores e divulgadores desses Falsos Boatos, que depois vieram todavia na Procuradoria, atiçar ainda mais o fogo à volta desses Falsos Boatos, tentando passar a ideia de que são verdadeiros, e mais uma vez, colocando toda a culpa, em cima do Profeta de DEUS Inácio Cunha.

Relata-se pois aqui, toda essa incrível organização e operação, bem como o terrível impacto desses Falsos Boatos, na mente das pessoas, que creram 100% neles, até ao dia de hoje.