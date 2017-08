Eliseu Gonçalves é o mais novo diácono

28/08/2017 06:59 - Modificado em 28/08/2017 06:59

O jovem seminarista Eliseu Gonçalves foi este domingo, 27 ordenado diácono pela imposição das mãos do Bispo da Diocese de Santiago.

A eucaristia que durou mais de quatro horas aconteceu na paróquia de Santo Amaro Abade, no Tarrafal de Santiago, numa celebração presidida pelo imposição das mãos do Bispo da Diocese de Santiago Dom Arlindo Furtado na paróquia de Santo Amaro Abade.

O jovem seminarista Eliseu Gonçalves natural de São Domingos que também descobriu o dom pela música segue agora caminho do diaconado «com espirito de missão e serviço». O chamamento que diz sentir desde ainda criança.

Durante a cerimonia eucaristia o Bispo da Diocese de Santiago pediu a intercessão de Deus sob o jovem e apelou a ser firme na sua escolha e capaz de enfrentar as adversidades da vida sempre com a ajuda do Senhor.