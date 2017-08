Prisão preventiva para quatro homens detidos na posse de 1 150 quilos de cocaína

28/08/2017 06:47 - Modificado em 28/08/2017 06:47

O juízo crime do Tribunal de São Vicente coloco em prisão preventiva os quatro homens suspeitos de transportar 1 150 quilos de cocaína do Brasil para Cabo Verde no iate Rich Harves

O quatros homens três brasileiros e um francês – foram ouvidos na sexta-feira pelo Tribunal de São Vicente,

Na quinta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde apreendeu mais 1.157 quilos de cocaína num iate atracado na ilha de São Vicente e deteve os quatro homens.

O iate de 22 metros e meio de comprimento, que saiu do Brasil e chegou a São Vicente na segunda-feira, tinha como destino a Europa.

A droga estava escondida na embarcação em 1.063 pacotes.

A apreensão aconteceu dois dias após a PJ de São Vicente ter apreendido cinco quilogramas de cocaína no aeroporto internacional da ilha a um homem de nacionalidade sueca que partiu do Brasil num avião da TAP, com escala em Lisboa.

Esta foi a maior quantidade de droga apreendida na ilha de São Vicente, depois dos 521 quilogramas no caso Perla Negra, em novembro de 2014, numas das praias da ilha.

É também a segunda maior quantidade alguma vez apreendida em Cabo Verde, após a operação “Lancha Voadora” que, em 2011, culminou com a apreensão de uma tonelada e meia de cocaína em estado de elevada pureza escondida na cave de um prédio na cidade da Praia.