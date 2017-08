CMSV pede ajuda da população na questão do vazamento dos esgotos

Os primeiros sinais de chuva na ilha de São Vicente trouxeram à tona a fragilidade da ilha na drenagem da água das chuvas no sistema de esgotos. Uma situação que deixou alguns mindelenses insatisfeitos devido ao cheiro e que, segundo a vereadora responsável pelo Pelouro do Saneamento na CMSV, Carla Monteiro, “foi vivida de forma apertada e com muito trabalho”.

Foram várias situações que ocorreram. Duas equipas estavam a cuidar das situações, como revela, de forma manual porque o carro se tinha avariado. “Entendemos a insatisfação da população. Eram vários casos, tínhamos de responder um a um e poderíamos ter resolvido o problema em menos tempo se o camião não se tivesse avariado”.

A situação tem sido recorrente, principalmente nesta altura do ano. “Grande parte das casas do Mindelo drenam a água com ligação à rede de esgoto”. Segundo Monteiro, essa situação pode estar na base dos problemas criados. Avança que a rede de esgoto é para o tratamento do esgoto doméstico e, com a chuva, quintais e terraços com sistema de drenagem ligados ao sistema de esgoto aumentam o caudal e, como resultado do aumento de pressão, o esgoto começa a verter nas ruas.

A essa situação adiciona-se o facto da rede ser usada também para deitar lixo o que complica a situação. Sobre os problemas, avança que a edilidade está ciente dos mesmos e preparada para dar resposta. “Queremos ter munícipes satisfeitos e ainda mais com o esgoto que envolve a questão da saúde”.

As chuvas foram as primeiras. E é uma situação que ainda se pode verificar e o apelo é de drenar a água das chuvas na via pública e evitar deitar lixo nos esgotos. Como revela, ainda se está no processo da aquisição de outro camião que poderá chegar em breve para ajudar na resolução da situação.