Navio patrulha espanhol “Infanta Cristina” vai aportar em São Vicente, de 28 à 31 deste mês.

27/08/2017 18:37 - Modificado em 27/08/2017 18:37

A missão de patrulha da embarcação – que vai efetuar exercícios e atividades de cooperação em conjunto com a Guarda Costeira cabo-verdiana -, inclui vigilância dos espaços de interesse nacional, colaboração com outros organismos do Estado na luta contra a imigração clandestina e na repressão do narcotráfico e proteção do património marítimo, e vai estar por estas bandas precisamente no momento em que acaba de ser feita a apreensão de mais de mil quilogramas de cocaína.

O objetivo da missão, diz a embaixada da Espanha numa nota, é levar à cabo no continente africano diversas atividades de cooperação, no quadro do Plano de Diplomacia da Defesa e como continuação às operações e atividades que foram desenvolvidas conjuntamente com as forças de operações especiais de Cabo Verde nas últimas visitas pelos Patrulheiros de Altura espanhóis ‘Vencedora’ e ‘Centinela’ em 2015, pelo ‘Atalaya’ e “Serviola” em 2016 e do “Vigia” 2017”..

Esta visita é também um exemplo da “excelente cooperação” existente entre Espanha e Cabo Verde em matéria de segurança – lê-se num comunicado -, incrementando conjuntamente em cada visita, o conhecimento mútuo, assim como identificando riscos comuns no domínio marítimo, apoiando a ação externa do Estado.

“Infanta Cristina”, que foi concebido para navegar no alto mar durante longo período de tempo, saiu no passado dia 16 de Agosto da sua base no Arsenal Militar de Cartagena, Espanha, para efetuar vigilância na costa ocidental da África e do Golfo da Guiné nos próximos quatro meses, e começa por Cabo Verde, mais concretamente na Cidade da Praia, onde permanece até ao dia 27.

“Infanta Cristina” vai abrir as suas portas para a comunicação social na Praia no dia 26 de Agosto das 11:00 às 12:30 e em Mindelo, 28, das 17:30 às 19:00.

Carlos Flôr