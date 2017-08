POST ; CHAVE COMBINA COM CHARTER

Milagres acontecem: As chaves apareceram em São Nicolau, a Direcção e FCF foi demitida mas mantem-se todas as decisões e a situação que levou a demissão. A substituição foi para melhor? Cada cabeça se sentença… Finalmente, alugam-se vôos CHARTER, com custo de 2 mil contos, segundo o Presidente da comissão de gestão, porque as equipas tem de chegar ao seu destino e a final do campeonato é coisa sagrada. Por ser sagrado e conveniente milagres acontecem. Porquê nada disto me surpreende?

Porquê nem todos tem direito a tratamentos milagrosos? Dixit Nelson Faria”

Sinceramente da minha parte já não tenho pachorra para comentar sobre o futebol nacional! E este será decididamente o meu último post sobre o assunto. Como explicar que a Associação Regional que mais títulos tem não está na tal de Comissão de Gestão? Como explicar que a Associação da Região cujo clube levou a tal decisão nem tomou a palavra na dita Assembleia, ainda menos está aí representada? Parece que deixou esse “detalhe” nas mãos, sabem de quem, do advogado da Ultramarina! Até parece uma comédia italiana mas não é. Soncent ê k já vrá um comédia na cabeça de mut d sis prop fidje. Infelizment… Como explicar que a Região Barlavento, a mais titulada e a com mais Associações tenha metido na comissão de gestão apenas uma Associação (a do Sal) justamente uma daquelas que votou contra a decisão da dita Assembleia decidindo por aí assumir ostensivamente o prejudicio do C.S. Mindelense? Como explicar que as Associações, incluindo a de Soncent, tenham aceite que na Presidência da Comissão de Gestão suposta resolver todo este imbróglio, tenha ficado alguém (o Donnay) adepto ferrenho e assumidissimo do Sporting Clube da Praia? É caso para dizer que tudo o que venha a acontecer ao Mindelense (e já vem acontecendo) relativamente a este Campeonato Nacional será antes demais culpa NOSSA e exclusivamente NOSSA. Visto que estamos dispostos e disponíveis para aceitar de mão beijada toda a espécie de trapalhice, sujeira e trafulhice, visto que nôs ê BODONA… Espero sim e agora que o Mindelense seja efectivamente relegado para a 2º Divisão, talvez aí algum algo possa então acontecer para acordar todos deste turpor. Será do calor?

Para o suposto futuro Campeão Nacional de Futebol 2017, seja o Sporting Clube da Praia (por dano colateral) seja a Ultramarina, SHAME ON YOU…!!!