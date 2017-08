Prisão preventiva para indivíduo que foi preso no Aeroporto Cesária Évora

O Tribunal da Comarca de São Vicente enviou para a Cadeia Central da Ribeirinha, um cidadão de 67 anos que desembarcou num voo da TAP proveniente do Brasil via Lisboa, na posse de 5 quilos de cocaína que a PJ apreendeu na segunda-feira, 21, no aeroporto de São Vicente.

O cidadão de nacionalidade sueca, irá aguardar o julgamento em prisão preventiva.

Em comunicado divulgado no Mindelo, a Polícia Judiciária (PJ) havia informado que o homem viajou num voo da TAP proveniente do Brasil e com escala em Lisboa, Portugal.

A polícia científica indicou no comunicado que a droga, “de elevada pureza”, vinha disfarçada em pequenas embalagens para produtos de beleza.

Esta é a quarta detenção de cidadãos estrangeiros que a Judiciária faz em São Vicente entre Junho de 2016 e Agosto de 2017.

Em Julho, a PJ procedeu à queima, na Cidade da Praia, de cerca de 30 quilos de cocaína e quase três mil quilos de cannabis que se encontravam depositados no cofre-forte da polícia científica.

Nos últimos anos, a PJ fez grandes apreensões de droga – 1500 quilos da Lancha Voadora na Cidade da Praia, 521 quilos em São Vicente e 280 quilos também na Cidade da Praia.

