São Vicente : Sob para uma tonelada a quantidade de cocaína apreendida

25/08/2017 03:11 - Modificado em 25/08/2017 03:11

Subiu para 1.150 quilos a quantidade de cocaína apreendida na Marina do Mindelo num iate proveniente do Brasil . Esta apreensão passa a constitui um novo record dobrando os 500 quilos apreendidos no iate God Luke em 1990

De acordo com informações recolhidas por este online, durante a busca e apreensão da referida embarcação de pavilhão suíço, não foi possível encontrar a documentação do iate, como o registo da embarcação, o que deixa apreensivas as autoridades nacionais.

Até ao momento, foram detidas quatro pessoas, mas suspeita-se do envolvimento de mais pessoas, já que as autoridades estiveram ontem, quinta-feira, a interrogar algumas pessoas.

Trata-se de uma operação a nível internacional, com origem na América do Sul, com destino à Europa. Os traficantes têm usado estas águas para fazerem passar os seus produtos.

Na primeira fase da operação foram descobertos quinhentos quilos durante a noite de quarta-feira. Mas a quantidade subiu para 1.150 quilos com a fim da busca,

A tripulação da embarcação ao atracar na Marina do Mindelo, era composta por três brasileiros e um francês. Logo de seguida, a embarcação foi deslocada para a zona do Porto Grande, onde a Guarda Costeira tem a sua base.

A tripulação está detida e as diligências decorrem sob fortes medidas de segurança, estando a PJ a contar com o apoio das Forças Armadas também em terra, através da Polícia Militar.

A operação contou com a colaboração de polícias congéneres de outros países.