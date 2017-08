São Vicente: PJ apreende 500 quilos de cocaína e detém duas pessoas

A PJ apreendeu , ontem a noite , cerca de 500 quilos de cocaína num iate proveniente do Brasil e deteve duas pessoas. Após a realização de buscas feitas durante a tarde de ontem no Porto Grande do Mindelo os elementos envolvidos na operação acabaram por encontrar cerca de 500 quilos de cocaína num iate . A PJ ainda não confirmou a apreensão nem a quantidade exacta de droga que foi apreendida nem a nacionalidade dos detidos .

Fala-se de uma operação de vigilância supressa ,mas o certo é que essa linha de investigação é pouco consistente . Nas apreensões anteriores em iates e quando se trata de quantidades elevadas a apreensão resulta da cooperação entre várias policias internacionais e as autoridades normalmente sabem o que buscam .

Não se sabe se existe alguma ligação desta apreensão com o individuo que no dia 21 de Agosto, segunda-feira, foi detido no Aeroporto Internacional Cesária Évora na posse de 5 quilos de cocaína que veio do Brasil num voo da TAP com escala em Lisboa

Em actualização