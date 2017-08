ADECO apresenta no Sal Estudo sobre alternativas para resolução de conflitos

24/08/2017 04:47 - Modificado em 24/08/2017 04:47

Associação de defesa do consumidor apresenta na próxima semana, palestra “Sistemas Alternativos de Resolução de Conflitos de Consumo” na biblioteca municipal dos Espargos, no dia 28 Agosto.

Aproveita a deslocação do Jurista Paulo Fonseca, técnico da DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor para fazer palestra sobre sistema alternativo com a realidade de Portugal , onde a ADECO quer envolver diversas instituições da sociedade.

Depois de ser apresentada, através da Consumare, Organização Internacional de Associações de Consumidores de Língua Portuguesa, onde se juntam os países da CPLP, como forma de formação que visava apenas capacitar associações de consumidores, desta vez pretende-se com esta palestra alarga-lo a toda a sociedade.

Este estudo pode ser um grande contributo para a resolução de problemas de consumo, isto de acordo com o presidente da associação, que por sua vez espera palestras similares noutros pontos do país. “Para que a população tenha acesso a ele” acrescenta António Silva.

“Sistemas alternativos de resolução de conflitos são mecanismos que buscam facilitar o acesso da população e das empresas à justiça. Oferecem inúmeras vantagens sobre o método judicial tradicional, são mais céleres e muito mais económicos”, frisa.

O evento será presidido pelo Presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes, conta com as parcerias, além da CMS, da Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor, DECO, a Organização Internacional das Associações de Consumidores de Língua Portuguesa, CONSUMARE, enquadrado no projeto “Sociedade Civil na Defesa Efetiva dos Consumidores”.