Ensino Superior: Vêm aí mais duas Instituições Universitárias

24/08/2017 04:45 - Modificado em 24/08/2017 04:49

Com um pacote diversificado de ofertas, a sustentabilidade das universidades em Cabo Verde é uma incógnita. Na falta de estudos, a Reitora da Uni-CV, Judite Nascimento, tem apenas uma certeza a este propósito. “A Universidade Pública tem condições para sobreviver”.

Sendo assim, este ano vai arrancar com a Faculdade de Educação e Desporto que acolhe as atribuições do Instituto Universitário da Educação, IUE, com alguns arranjos pelo meio. “Estamos a ver formas do IUE começar já a utilizar os normativos da Uni-CV, por forma a que em Outubro a transição se faça da forma mais natural possível”, garante a Reitora.

A estrutura da Faculdade já está criada. Há um curso de Educação Física e Desporto e a intenção é investir nele, de modo que a Faculdade que o venha a albergar consiga desenvolver todo um pacote de projectos à volta desse curso, no que diz respeito ao ensino.

Judite Nascimento já defendeu na comunicação social, alguma diversificação de cursos ligados ao desporto e à educação física, por um lado e, por outro, a nível da investigação e da extensão universitária, espera que se consiga desenvolver, à semelhança de outros cursos que a Universidade tem.

A partir deste ano, o Instituto de Democracia e Desenvolvimento, através do IDD Business, também oferece cursos de licenciatura, pós-graduação e mestrados, pensando em gestores, empreendedores, advogados, magistrados e demais interessados nacionais e do continente africano.

Na falta de dados a nível nacional, o IDD Business, baseia-se no sucesso dos cinco anos de existência com mil formandos em cursos de curta duração e possui uma estratégia própria. Conforme a Directora Evandra Martins, a Instituição está voltada para o mercado africano. “Há uma grande abertura em atrair alunos de outros países, como Angola, São Tomé e Príncipe e da CEDEAO”.

O Notícias do Norte sabe que o Instituto oferece dois cursos de licenciatura: Direito e Administração de Negócios, um curso de Mestrado em Ciências Políticas e Relações Internacionais ministrado em parceria com o Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e três cursos de pós-graduação.

Enquanto se aguarda pela abertura do ano universitário, cada um tem estado a desencadear acções para capitalizar as suas ofertas.

Carlos Flôr