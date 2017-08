PJ apreende 5 quilos de cocaína a cidadão que desembarcou em voo da TAP

24/08/2017 04:42 - Modificado em 24/08/2017 04:42

A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde apreendeu, no aeroporto do Mindelo, ilha de São Vicente, cinco quilos de cocaína, transportados por um cidadão que desembarcou num voo da TAP proveniente do Brasil via Lisboa no dia 21 de Agosto

Em comunicado, o departamento de investigação da PJ do Mindelo informou que a droga, com elevado grau de pureza, foi encontrada na segunda-feira, na bagagem do passageiro, dissimulada em pequenas embalagens de produtos para cabelo.

O cidadão, de nacionalidade sueca e com 67 anos, foi hoje ouvido por um juiz do Tribunal de São Vicente, que decretou prisão preventiva e vai aguardar julgamento na cadeia local.

Esta foi a quarta detenção de cidadãos estrangeiros na posse de drogas no aeroporto de São Vicente, desde junho de 2016 a esta data.