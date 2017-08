Delegacia de Saúde : “Em São Vicente os casos de paludismo foram importados”

24/08/2017 04:37 - Modificado em 24/08/2017 05:38

Com a chuva existe a possibilidade de aparecimento de focos de mosquitos transmissores de doenças, quando o país aperta as medidas de segurança. Doenças transmitidas por mosquitos têm sido uma preocupação.

Em entrevista à imprensa, o Delegado de Saúde de São Vicente, Elísio Silva, sublinha que em São Vicente os casos de doenças como o paludismo foram importados.

Como advertência para esta época do ano, chama a atenção para as práticas básicas de higiene. “Primeira norma de higiene normal e básica, principalmente para prevenir doenças diarreicas e vómitos, é ingerir alimentos bem preparados”. Continua, avisando para seguir as medidas de combate aos mosquitos.

“Temos que nos preparar e há um controlo enorme sobre os mosqueiros que transmitem este tipo de doença”, finaliza.