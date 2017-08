Grupos de teatro 12 países vão atuar na 23ª do Mindelact

24/08/2017 04:25 - Modificado em 24/08/2017 04:25

Grupos de teatro 12 países, vão atuar na 23ª edição do Festival Internacional de Teatro de Mindelo (Mindelact), que acontece entre 03 e 11 de novembro em São Vicente.

Segundo a lista divulgada no site oficial, além de Cabo Verde, vão atuar companhias, grupos e artistas de Angola, Argentina, Brasil, Espanha, Inglaterra, Japão, Moçambique, Portugal, República Checa, São Tomé e Príncipe e Senegal.

O anfitrião, Cabo Verde, é o país com mais grupos e companhias (10), seguido do Brasil (seis) e Portugal, com quatro,

Todos os outros países têm um representante cada.

Segundo a organização, durante os últimos meses chegaram até à produção mais de duas centenas de candidaturas/propostas de companhias de quatro continentes, de mais de vinte países, comprovando o “enorme prestígio” que o evento tem conquistado no mundo inteiro.

A programação, já definida por setores, será divulgada no início de setembro, avançou a organização do festival de teatro, realizado desde 1994 em São Vicente.

No ano passado, e de pois de uma interrupção de alguns anos, o Mindelact retomou a sua extensão à cidade da Praia, oferecendo espetáculos para os públicos infantil, juvenil e adulto.