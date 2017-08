São Vicente: PJ apreende iate com cocaína no Porto Grande

24/08/2017 02:42 - Modificado em 24/08/2017 02:42

A PJ terá apreendido esta noite no Porto Grande um iate com cerca de 500 quilos de cocaína num iate proveniente do Brasil. Não conseguimos, ainda a confirmação desta notícia junto de fonte de oficial da PJ. O que apuramos é elementos da polícia científica passaram a tarde toda de 23 de Agosto “ fazendo buscas em embarcações “. Tudo indica que terão encontrado cocaína.

Não se sabe se existe alguma ligação desta apreensão com o individuo que no dia 21 de Agosto, segunda-feira, foi detido no Aeroporto Internacional Cesária Évora na posse de 5 quilos de cocaína que veio do Brasil num voo da TAP com escala em Lisboa –

Em atualização