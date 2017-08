Ultra Maratona de Atletismo: José Cabral, Nataniel Moreira e Augusto Gama, participam na prova de 24 horas na Alemanha.

23/08/2017 06:11 - Modificado em 23/08/2017 06:13

Agendada para o dia 26 de Agosto, das 13:00 h até à mesma hora do dia seguinte, a selecção cabo-verdiana da modalidade constituída pelos atletas José Cabral, Nataniel Moreira e Augusto Gama, foi seleccionada pela Federação Cabo-verdiana de Atletismo e estará no terreno com o apoio dos técnicos italianos Laura e Giacomino.

Segundo a Inforpress, os atletas da selecção cabo-verdiana da ultra maratona começaram os preparativos no início do ano com o objectivo de estarem em boa forma e conseguirem uma boa prestação nesta prova internacional.

A ultra maratona é referenciada como uma prova desportiva muito exigente, desgastante e desafiante.