Homens agridem mulher e depois são atropelados e encontram-se no BU

23/08/2017 06:09 - Modificado em 23/08/2017 06:09

De acordo com o jornal A NAÇAO dois indivíduos, suspeitos de pertencer a um gangue do bairro de Ponta d’Água, agrediram uma mulher que teve que ser conduzida ao Hospital Agostinho Neto. Mas os dois acabaram por ser atropelados por uma viatura na Achada de São Filipe, para onde fugiram. E tiveram que ser conduzidos ao HAN e foi quando vitima e agressores de voltaram a encontrar. Ela a sair do banco de urgência onde recebeu tratamento aos ferimentos para a apresentar queixa a PN e os agressores a entrarem para receber tratamento.

Escreve o citado jornal que a mulher perante o facto manifestou o seu contentamento por a “ justiça divina ter sido realizada tão depressa e ter ajudo a nossa justiça a chegar tão de depressa aos seus agressores“.