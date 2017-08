Praia : Seguranças da DB Protect passam a viajar de graça na Sol Atlântico

No âmbito de um acordo de parceria recentemente assinado entre a DB Protect – Segurança Privada e a Sol Atlântico, os seguranças da DB Protect, a partir do dia 1 de Setembro, passam a viajar gratuitamente na empresa pública de transporte de passageiros, quando devidamente trajados.

Esta iniciativa, de acordo com Denis Barros, sócio-gerente da Empresa, insere-se no quadro de uma série de protocolos que brevemente serão assinados com outros parceiros possibilitando, assim, melhores condições de trabalho e estabelecendo bases seguras para cimentar o crescimento da Empresa e estar em condições de prestar, cada vez mais, um serviço de excelência no sector da Segurança Privada no País.

O NN sabe que a empresa goza de boas relações com a Polícia Nacional, nomeadamente, em operações nos eventos públicos – caso recente do Festival da Baía das Gatas – e também com os Comandos Militares, onde a Empresa recruta os seus elementos.

Carlos Flôr