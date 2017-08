Campeonato Nacional de Futebol Feminino e Sub-17 agendados para Setembro

23/08/2017 05:47 - Modificado em 23/08/2017 06:15

A Comissão de Gestão encabeçada por Mário “Donnay” Avelino definiu, como primeira medida, a calendarização do Nacional de Futebol Feminino e o Nacional Masculino de Sub-17.

Referente à edição 2016/17, o Nacional de Futebol Feminino tem início marcado a partir de 2 de Setembro nas ilhas da Boavista e do Sal e o Sub-17 Masculino em São Vicente.

De acordo com “Donnay”, estão a ser criadas todas as condições para um melhor alojamento e alimentação das atletas e, conforme a Inforpress, uma das preocupações prementes é a problemática dos transportes aéreos.

Quanto ao Nacional de Sub-17 Masculino, programado para ser disputado na ilha de São Vicente desde o início irá se manter. No entanto, alteram-se apenas as datas do pontapé de saída para uma prova que se quer ver realizada ainda no período de férias escolares e garantem que todos os compromissos com os clubes serão assumidos, sobretudo em relação aos Tubarões Azuis que entram em campo no dia 01 de Setembro no Estádio Nacional, para o primeiro dos dois jogos com a Selecção da África do Sul.