Tubarões Azuis: Os 23 convocados para o duplo embate frente a África do Sul

22/08/2017 11:26 - Modificado em 22/08/2017 11:43

A selecçaõ nacional de futebol, defronta no dia 01 e 05 de Setembro, a contar para a fase de qualificação do Mundial 2018, a selecção da África do Sul.

O primeiro jogo acontece no Estádio Nacional, e no depois a selecção nacional viaja para a África do Sul. Na lista entregue por Lúcio Antunes, seleccionador nacional, constam os regressos de Márcio da Rosa, Nuno Rocha, Platiny e Nuno da Costa.

Eis a lista dos 23 atletas:

Jozimar Vozinha – GR (AEL Limassol, Chipre);

Márcio Rosa – GR (Chaves, Portugal);

Tiago Almeida – DF (Polithenic Iasi, Roménia);

Ricardo – DF (Paços de Ferreira, Portugal);

Steven Pereira – DF (MVV, Holanda);

Fernando Varela – DF (PAOK, Grecia);

Vally – DF (Progresso Sul, Angola);

Stopira – DF (Videoton, Hungria);

Babanco – DF (Feirense, Portugal);

Danilson da Cruz – M (Stade de Reims, França);

Carlos Ponck – M (Aves, Portugal);

Marco Soares – M (AEL Limassol, Chipre);

Platiny – M (Polithenic Iasi, Roménia);

Hélder Tavares – M (Tondela, Portugal);

Jamiro Monteiro – M (Heracles, Holanda);

Nuno Rocha – M (Tosno, Russia);

Wuilito Fernandes – M (Orange County, USA;

Garry Rodrigues – AV (Galatasaray, Turquia);

Ryan Mendes – AV (Kayserispor, Turquia);

Jovane Cabral – AV (Sporting B, Portugal);

Nuno da Costa – AV (Stransbourg, França);

Júlio Tavares – AV (Dijon, França);

Ricardo Gomes – AV (Nacional da Madeira, Portugal)