Cabo Verde entra para o Guinness World Records com a “maior cachupa do mundo”

22/08/2017 07:15 - Modificado em 22/08/2017 07:15

Cabo Verde entra no livro de recordes Guinness World Records com a “maior cachupa do mundo”, com o peso de 6360 quilogramas, confeccionada durante a 9ª edição do “Badja ku Sol”, realizada este ano.

De acordo com uma nota enviada à Inforpress, a confirmação da entrada do país no livro dos recordes foi dada recentemente por parte do agente comercial da Guiness World Records, Fay Edwards.

Na mesma nota lembram que este “sonho” era para ter acontecido em 2015, na 7ª edição do Festival “Badja Ku Sol”, mas o mesmo não aconteceu, porque “um percalço” inviabilizou essa entrada, ou seja, a falta de uma balança de precisão que impediu que se soubesse quantos quilogramas tinha exactamente a cachupa confeccionada.

Mesmo sem ter conseguido “tal ambição”, refere o documento que a organização (Cavibel) “não baixou os braços” e volvidos dois anos, na 9ª edição do festival, conseguiram realizar o sonho.

“Feito que nos orgulha e é para nós exemplo da determinação e vontade dos cabo-verdianos de inovar e querer estar com os melhores do mundo. Por outro lado, esta é a primeira entrada de Cabo Verde no livro de recordes mundiais, facto que nos impele a fazer mais e melhor por Cabo Verde”, lê-se na mesma nota.

A gala de atribuição do certificado está agendado para esta quarta-feira, 23, partir das 18:30 num dos hotéis da capital e será presidida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Inforpress/Fim