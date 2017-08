Primeiro sinal de chuva já preocupa

22/08/2017 07:13 - Modificado em 22/08/2017 07:13

Os primeiros sinais das chuvas já se fizeram sentir no Mindelo. Nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira houve uma forte precipitação que foi suficiente para ver alguma água a correr pelas ruas. As ruas não ficaram de todos inundadas, mas as chuvas trouxeram velhos problemas para esta época tão particular. Com as previsões de chuvas acima do normal para este ano, a água vai toda para o mar sem nenhum aproveitamento no centro da cidade.

Todos os anos a queda das chuvas tem trazido problemas com os esgotos. O caudal de água tem sido grande em relação ao sistema de esgotos que acaba por verter a água pelas ruas. Uma mistura de água da chuva e de esgoto com um cheiro nauseabundo que perturba os transeuntes.

Episódio recorrente quando chove. A zona da Ribeirinha, atrás da Cadeia, tem sido um dos pontos mais preocupantes quando se trata de vazamento da água de esgotos. Com estes primeiros sinais de chuva, a zona já foi alvo de preocupação por parte das pessoas e das autoridades.

Outro ponto de preocupação tem sido a zona de Djad’Sal, no campo à entrada da praia da Cova de Inglesa. A população sofre durante esta época com os mosquitos. Um campo espaçoso que retém a água.

Essa água estagnada tem sido fonte de preocupação. Há menos de uma semana o campo estava alagado, preocupando as pessoas. E, com a época das chuvas, o alerta sobe para níveis mais elevados. Segundo informações recolhidas, a população tem feito a sua parte para afastar os mosquitos, com desinfecção mas, ainda assim, o problema tem-se mantido.

As autoridades sanitárias têm promovido campanhas para uma época das chuvas sem mosquitos. O pedido é que possam ser mais incisivos e com resultados na diminuição dos problemas desta época. A questão do vazamento de esgotos já é mais específico exigindo medidas de fundo, pois não é fácil resolver o problema “de um dia para o outro”.