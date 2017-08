Explosão no Madeiral: tudo indica que foi provocado por um engenho militar

22/08/2017 07:08 - Modificado em 22/08/2017 07:08

As autoridades ainda não apresentaram o relatório sobre as causas da explosão que no dia 13 de Agosto matou um homem na zona do Madeiral em São Vicente. O comandante da 1 ª região militar reagiu de imediato e considerou que não se trata de um engenho militar, mas sim de uma botija de gás. Não apontou os motivos que suporta essa conclusão. Isto quando no terreno, dias antes da explosão crianças tinham encontrado um engenho que lhe foi retirado por adultos. E tudo indica que o engenho foi atirado para a o terreno onde dias depois o lavrador iria fazer a queima para preparar a sementaria. Outro facto foram encontrados estilhaços em árvores próximas do local e uma perícia poderá indicar a que artefacto pertencem os estilhaços. Outro facto que parece ir contra a hipótese que a explosão foi provocada por uma botija de gás tem a ver com o facto, segundo sites especializados ¸ que a botija de gãs não explode em contacto com o fogo[1]“ No caso do Restaurante Filé Carioca, vimos pelas imagens os Botijões sendo retirados pelos bombeiros intactos. O prédio destruiu mas o Botijão permaneceu inteiro. Ou seja, ele não explode. Apenas se houver um incêndio que aqueça o Botijão, o calor do ambiente ou das chamas aquecerá o gás dentro do Botijão aumentando a sua pressão interna. Com isso a válvula de segurança (que impede o Botijão de explodir) irá liberar o gás no ambiente alimentando o incêndio. Semelhante a válvula da panela de pressão. Em suma, Botijão não explode nem em um incêndio “. Mas o relatório as causas do acidente irá certamente mostrar o que causou a morte do lavrador. O que se sabe e foi denunciando por este online em 2015 e que que o inquérito realizado pela FAs para apurar as causas do acidente que matou um pescador já sabe da causa que levaram o engenho a explodir e é bem simples: não foi detonado. Esse relatório aponta que vários engenhos explosivos “foram enterrados sem serem detonados”.